Peru declara “emergência ambiental” por causa de vazamento de óleo após tsunami

O Peru declarou neste sábado “emergência ambiental” por 90 dias na área costeira danificada pelo derramamento de 6.000 barris de petróleo bruto há uma semana em meio às ondas que ocorreram, segundo a Repsol espanhola, dona do terminal onde ocorreu o derramamento, por causa de uma erupção vulcânica em Tonga.

Com essa medida, o governo prevê uma “gestão sustentável dos territórios afetados”, com os respectivos “trabalhos de recuperação e remediação” para mitigar a poluição.

O Ministério do Meio Ambiente justificou a “emergência” na medida em que o derramamento “constitui um evento repentino com impacto significativo no ecossistema marinho costeiro de alta diversidade biológica” e “um alto risco para a saúde pública”.

A declaração de emergência indica que a execução do plano de ação imediato e de curto prazo está a cargo da companhia petrolífera espanhola Repsol, dona do terminal da Refinaria La Pampilla, localizado no distrito de Ventanilla, na província de Callao, perto de Lima, onde ocorreu o desastre.

O governo peruano deu à Repsol um cronograma de 10 dias para cumprir todas as ações de limpeza e descontaminação.

O derramamento ocorreu no sábado, 15 de janeiro, durante o processo de descarga do navio de bandeira italiana “Mare Doricum”, carregado com 965.000 barris de petróleo bruto.

De acordo com a empresa espanhola, o derramamento ocorreu no meio de uma onda anômada causada pela erupção vulcânica em Tonga.

A Repsol afirma não ter responsabilidade pelo incidente, já que as autoridades marítimas peruanas não emitiram alertas sobre um possível aumento das ondas devido à erupção.

O Peru exigiu na quarta-feira passada que a Repsol “compensasse” os danos causados pelo derramamento de 6.000 barris de petróleo bruto.

O ministro do Comércio Exterior e Turismo, Roberto Sánchez, disse no sábado que o derramamento causará prejuízos econômicos próximos a 51 milhões de dólares entre pessoas e empresas que vivem direta e indiretamente do turismo, sem contar a pesca artesanal, segundo comunicado de seu ministério.

“Em uma estação normal, entre janeiro e março (a temporada de verão austral), cinco milhões de pessoas foram mobilizadas para as praias afetadas. A perda econômica é imensa”, disse Sanchez.

Ele enfatizou que “a cadeia turística foi letalmente danificada”. “Estamos falando de uma série de empresas que estão perdendo tudo. É o caso de hotéis, restaurantes, agências de viagens, operadores turísticos, sombreadores e outros. Milhares de empregos estão sendo afetados”, acrescentou.

O derramamento se move

De acordo com as análises das autoridades, o óleo derramado se move com a corrente marítima na direção norte.

De fato, o petróleo cru já se expandiu ao longo do litoral a mais de 40 quilômetros da refinaria, causando a morte de animais de diversas espécies marinhas e afetando 21 praias, segundo o Ministério da Saúde, que recomendou que as pessoas não fossem a esses locais por terem uma classificação “insalubre”.

Da mesma forma, a área do Islotes Grupo de Pescadores, que pertence à Reserva Nacional do Sistema de Ilhas, Ilhéus e Puntas Guaneras, “em aproximadamente 512 hectares”, bem como a Zona Reservada ancón “em 1.758 hectares” são afetadas.

A empresa espanhola informou no sábado que 2.384 metros cúbicos de “areia comprometida” já foram removidos na operação de limpeza na qual mais de 1.350 pessoas participam, nas áreas marinhas e terrestres contaminadas, incluindo 14 praias.

A AFP apurou que na praia de Cavero, em Ventanilla, brigadas de trabalhadores da empresa Ambipar, contratada pela Repsol, limpam rochas impregnadas de petróleo bruto com panos que absorvem hidrocarbonetos, mas não água.

Segundo a petrolífera, 90 máquinas foram usadas na área comprometida, “incluindo 46 veículos pesados em terra e 13 navios maiores”, além de “sete skimmers (máquinas de limpeza marinha), seis tanques flutuantes, três tanques de recuperação e mais de 2.500 metros de barreira de contenção”, na esperança de dobrar o número de barreiras “nos próximos dias”.

A Repsol garante que “está implantando todos os esforços para responder à remediação do derramamento”.

Durante a semana houve vários protestos de pescadores e moradores de Ventanilla, preocupados com a impossibilidade de desenvolver a pesca ou manter negócios turísticos, como restaurantes, em frente às praias fechadas.

FONTE: AFP