Personal trainer é preso após agredir covardemente ex-namorada em academia de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás prendeu o personal trainer Douglas Ferreira pelos crimes de dano, lesão corporal, injúria e ameaça contra a ex-namorada, Raíssa Brandão, na segunda-feira (10).

Vídeo mostra o momento em que Douglas desfere soco no peito da vítima, também personal trainer, que se agacha e tem a cabeça sacudida e os olhos apertados pelo agressor em um corredor da academia onde ambos trabalham.

O motivo da agressão, segundo a polícia, seria uma crise de ciúmes desencadeada por mensagens supostamente trocadas entre Raíssa e o ex-namorado. Embora a prisão tenha acontecido na segunda-feira, as agressões foram filmadas no dia 31 de março.

Segundo a polícia, o autor do crime mantinha relacionamento amoroso com a vítima há cerca de três meses, ao longo dos quais demonstrou ser possessivo e controlador.

“O investigado a ameaçou, dizendo que ela não tinha o direito de terminar com ele e, caso assim o fizesse, ele passaria com o carro sobre a ofendida”, relatou a polícia. Douglas Ferreira danificou, ainda, o veículo de Raíssa com o uso de um capacete.