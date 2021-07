Pernambuco registra novo ataque de tubarão em 15 dias

DA REDAÇÃO – Na tarde deste domingo (25), por volta de 12h20, mais um ataque de tubarão foi registrado na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (PE). A vítima desta vez foi Everton dos Reis Guimarães, 32, quando se encontrava em águas rasas e foi mordido na coxa esquerda e glúteos.

Primeiramente, a vítima foi estabilizada no Hospital da Aeronáutica (próximo ao local) e depois levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife.

Ataques

Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento (Cemit), desde 1992, quando começaram a ser registrados os ataques no litoral pernambucano, foram notificados outros 67 incidentes com tubarão em Pernambuco. Ao todo, houve 26 mortes, neste período. É o segundo ataque de tubarão no mesmo local em um intervalo de 15 dias. No dia 10 de julho, um homem de 51 anos morreu após um incidente com tubarão no mesmo ponto da praia de Piedade.

A direção do Hospital da Restauração emitiu nota informando que quadro de Everton é estável e que o mesmo passou por uma cirurgia.

