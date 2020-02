Peritos da Polícia Civil levam serviços gratuitos para a comunidade em Mutirão da Cidadania

Moradores dos bairros Dom Pedro e Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, terão uma manhã voltada para a cidadania no próximo sábado (22), quando o Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas (SINPOEAM) realizará mais uma edição do Mutirão da Cidadania dos Peritos Oficiais, na sede do sindicato. Serviços como atendimento médico, psicológico e odontológico, fisioterapia, assessoria jurídica, corte de cabelo e emissão de documento (RG) serão ofertados gratuitamente para a população que estiver presente na ação.

A primeira edição deste ano do Mutirão está programada para iniciar às 8h, e deve atender aproximadamente 500 pessoas durante toda manhã e início da tarde. De acordo com o coordenador do evento, Cícero Costa, o objetivo da ação, desde as primeiras edições, é levar cidadania a moradores de Manaus que porventura estejam desassistidos de serviços básicos. “É uma forma de contribuir com a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas usando aquilo que sabemos fazer. Um trabalho que vai além daquele que já realizamos na Perícia”.

A exemplo do que aconteceu nas edições do evento em 2018 e 2019, profissionais do Instituto de Identificação (II) realizarão a emissão de Carteiras de Identidade (RG) para a população. Para solicitar a primeira ou qualquer outra via, é necessário apenas que apresente a certidão de nascimento ou casamento, o comprovante de residência, duas fotos 3X4 e a presença de um responsável, no caso dos menores de idade.

Além da emissão de documentos, o Mutirão da Cidadania também oferecerá atendimentos médicos com oftalmologista, clínico geral, exames audiométricos, palestras sobre HIV/Aids, emissão de laudo caracterizado de Pessoas com deficiência e distribuição de medicamentos. Os médicos, enfermeiros e farmacêuticos que confirmaram presença no evento são peritos e profissionais voluntários. Outros serviços que estarão disponíveis no Mutirão da Cidadania são o corte de cabelo, o atendimento jurídico e as palestras e atividades de saúde bucal.

ASSUNTO: Mutirão da Cidadania dos Peritos Oficiais do Amazonas

DATA: 22 de Fevereiro de 2020 (Sábado)

LOCAL: Sede do SINPOEAM – Bairro Alvorada

ENDEREÇO: Rua Francisco Orellana, sem número, Bairro Dom Pedro.

*Com informações da assessoria

