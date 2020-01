Período de matrículas para novos alunos começa nesta sexta-feira

MANAUS – A partir de 0h01 desta sexta-feira (17), começa o período de solicitação de matrículas para novos alunos nas redes públicas de ensino do Estado e de Manaus. A reserva das vagas poderá ser feita por meio do site www.matriculas.am.gov.br/ ou de forma presencial, em qualquer unidade pública de ensino.

Para os alunos novatos, a primeira etapa para solicitar a matrícula é o cadastro on-line, que já pode ser feito no site. Basta inserir o nome, e-mail e CPF do pai, mãe ou responsável. Após isso, o sistema enviará e-mail de ativação ao endereço eletrônico informado, para confirmar e ativar o cadastro.

Ao todo, serão disponibilizadas mais de 190 mil novas vagas, das quais 151.641 são da rede estadual e 39.240 da municipal. O período para matrícula de novos alunos é válido para todas as unidades públicas estaduais e municipais, inclusive para as escolas de Tempo Integral e com a gestão da Polícia Militar do Amazonas.

Quem optar por reservar a vaga pela internet, deverá preencher todas as informações, como o nome da escola escolhida e o ano de ensino do estudante novato. Após a reserva de vaga, os pais ou responsáveis deverão confirmar a matrícula, dirigindo-se à unidade de ensino em que obteve uma vaga.

Os pais têm até três dias úteis para ir até a escola selecionada apresentar os documentos solicitados, que são: certidão de nascimento, documento do responsável, comprovante de residência, duas fotos 3×4 e carteira de vacina.

“Quem optar pela realização da reserva de forma presencial, deve procurar qualquer escola estadual ou municipal de Manaus, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para solicitar a reserva de vaga. Depois disso devem ir, no dia seguinte, até a unidade de ensino escolhida para entregar os documentos do aluno e concluir o processo de matrícula”, reforçou a gerente de matrículas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Darlene Liberato.

Segundo o diretor-presidente da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), João Guilherme de Moraes Silva, o período de matrícula de novos alunos é quando, historicamente, são registrados os maiores acessos pela procura de vagas.

“Em 2019, foram 89.834 reservas de vagas neste período. Para este ano, nossa expectativa é ainda maior em relação a este número e, por isso, realizamos melhorias na nossa infraestrutura tecnológica para suportar a alta demanda”, explicou João.

