Perícia aponta asfixia como causa da morte de vereadora e namorado

O laudo pericial aponto como asfixia a causa da morte da presidente da Câmara dos Vereadores de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), e do namorado, Rickson Pinto. Ambos foram encontrados mortos em casa, na última sexta-feira (3). De acordo com a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social, a morte é investigado como feminicídio seguido de suicídio.

No local do crime, não foram encontradas marcas de invasão ou arrombamentos. A Polícia Civil ainda aguarda o resultado de outros laudos e de imagens de câmeras de segurança. Cerca de 20 pessoas já foram ouvidas pelas autoridades.