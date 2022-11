Peões de cinco estados estão reunidos na disputa pelo título da 36ª Expopin

A cada abertura de porteira, o cronômetro é disparado para marcar o tempo máximo de permanência de oito segundos do peão sobre o touro e passar por avaliação, com atribuição de notas de 0 a 100 pontos.

A avaliação do espetáculo de montaria na 36ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin) é feita pelo juiz de rodeio, Ronaldo Bentes, em três dias de competição, de 25 a 27 de novembro. Neste ano, a JR Cia de Rodeio, de Itacoatiara, tem 15 profissionais na disputa pelo título.

Quinze animais, de no mínimo 800 quilos, entram na arena do rodeio na Pista de Apresentação Osmar Faria, com o público nos camarotes, mesas e arquibancada.

A estrutura, com capacidade de até cinco mil pessoas por noite, foi ampliada pelo presidente da Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), Telo Pinto, ao contratar, pelo quarto ano consecutivo, os serviços da companhia de rodeio de Juan Rolon. A 36ª Expopin tem peões de cinco estados: Paraná, Mato Grosso, Roraima, Pará e Amazonas.

Três peões já foram eliminados na primeira noite do rodeio realizada na sexta-feira (25/11). Mais dois competidores são desclassificados na noite deste sábado (26/11).

A semifinal acontece com 10 peões na noite de domingo (27/11), dos quais os 05 melhores vão brigar pelo título de campeão da 36ª Expopin. Durante o espetáculo de montaria, o entretenimento do público é por conta do humorista de arena, Ket Show. “Parintins nos surpreende mais uma vez por participar da festa do peão”, afirma Juan Rolon.