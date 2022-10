“Pensa nos seus filhos, em mim e se entrega”, diz mãe à filha que tentou matar namorado

A enfermeira Daiana de Souza Rosa da Silva Cruz, de 36 anos, continua foragida da Justiça após ter sido flagrada por câmeras de segurança discutindo e atirando contra as costas do namorado. Em entrevista à Record TV, a mãe da mulher, Maria da Graça, fez um apelo para que a filha se entregasse: “Pensa nos seus filhos e em mim, que te amam tanto. Por favor, minha filha, me procura e se entrega”.

O caso ocorreu no bairro Cidade Líder, na zona leste de São Paulo. O empresário e até então namorado de Daiana havia cerca de um ano foi levado a um hospital e corre o risco de perder o movimento das pernas. O motivo da briga teria sido por ciúme.

A suspeita é mãe de dois adolescentes, de 11 e 13 anos, de outro relacionamento. A mãe dela revelou que nunca teve problemas com a filha, que sempre conversavam muito e Daiana nunca falou sobre nenhum problema com o namorado.

Sobre a arma, Maria da Graça afirmou que nunca viu a filha com uma pistola. “Não sei nem de onde surgiu”, afirmou.

Câmeras de segurança do condomínio onde tudo ocorreu mostraram o momento em que o casal discute, então o homem sai do apartamento e aperta o botão do elevador para ir embora. Segundos depois, já armada, a mulher abre a porta e atira nas costas do empresário.

Ele não consegue se levantar e, do chão, os dois continuam discutindo. O homem parece pedir à namorada que se acalme. Ela tenta atirar mais sete vezes, mas a arma trava. Em seguida, Daiana entra mais uma vez no apartamento para pegar uma faca; nesse momento, o homem tenta se arrastar para o elevador para pedir socorro.

Para o advogado da família da suspeita, Felipe Moreira dos Santos, Daiana é um risco para si mesma. “Existe uma preocupação também em relação à saúde mental da Daiana. Pela condição em que ela saiu daquela cena, é preciso que seja preservada a integridade dela”, disse.

O advogado ainda fez um apelo: “Para as pessoas que tiveram contato ou possam estar abrigando a Daiana, entendam que ela precisa de tratamento médico urgente”, concluiu.

Pistas sobre o paradeiro da mulher

Após cometer o crime, a enfermeira foi flagrada por câmeras de segurança do condomínio entrando em um carro branco e fugindo. De acordo com a delegada Alexandra Godoy, responsável pelo caso, o veículo foi flagrado na rodovia Dutra, em direção a São José dos Campos, no interior de São Paulo.

O namorado disse à polícia que Daiana tem uma amiga na cidade, mas não acredita que ela esteja acobertando a mulher.

O empresário continua internado, mas não corre risco de morte. Ele foi questionado pela polícia sobre a origem da arma utilizada pela namorada, mas afirmou desconhecer a procedência.

