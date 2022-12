Pelé, o ‘Rei do Futebol’, morre aos 82 anos vítima de câncer

SÃO PAULO — Ídolo mundial, o tricampeão da Copa do Mundo Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta 5ª feira (29) aos 82 anos. O ícone do Santos e da seleção brasileira, que ganhou o apelido de “Rei do Futebol” e é considerado um dos maiores atletas da história, estava internado em São Paulo desde 29 de novembro.

Pelé estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde 29 de novembro. Deu entrada para reavaliar o tratamento quimioterápico de tumor no cólon diagnosticado em setembro de 2021, mas novos exames identificaram uma infecção respiratória no ex-jogador.

No último boletim médico, divulgado na 4ª feira (21.dez), o Hospital Israelita Albert Einstein declarou que Pelé teve uma piora em seu estado de saúde com “progressão da doença oncológica”. Por meio de seu perfil no Instagram, Kelly Nascimento, uma das filhas do “Rei do Futebol”, afirmou no dia que a família suspendeu a celebração de Natal em casa e iria passar a data comemorativa no hospital com o pai.

Não havia sido a 1ª internação de Pelé por causa do câncer. Ele esteve internado em outras 3 ocasiões. Em 2021, ele foi hospitalizado em 31 de gosto –quando anunciou a doença. Ficou quase 1 mês no hospital, até 30 de setembro de 2021, por causa da cirurgia para retirada do tumor. Em dezembro do mesmo ano, foi internado novamente. Em fevereiro de 2022, o craque do futebol foi internado novamente. Retornou em 29 de novembro.

Pelé teve 7 filhos: Kelly Cristina, Jennifer, o também jogador Edinho, Joshua, Celeste, Sandra Regina e Flávia.

Pelé contra o câncer

Pelé descobriu o tumor no cólon, uma parte do intestino, depois de ser hospitalizado em 31 de agosto de 2021 para exames de rotina que tinham sido postergados por causa da pandemia.

Dias depois, em 4 de setembro, passou por uma cirurgia para retirar o tumor. Foi quando começou a fazer quimioterapia.