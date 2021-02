‘Pelas ações dela aqui, ela não volta’, diz Juliette sobre Karol no paredão

Em uma conversa entre Gilberto, Sarah e Juliette, no quarto do líder do “BBB 21” (TV Globo), os brothers falaram sobre um possível paredão com Karol Conká, Arthur e Projota. “A Karol coloca muito os amigos dela na reta, ela já falou mal do Nego Di e falando coisas a mais. O povo não deve gostar disso não”, disparou Sarah.

Eu acho, no meu coração, eu posso estar totalmente enganada: a coisa que pode segurar ela é a artista e a representatividade que ela tem. Pelas ações dela aqui, não estou o tempo inteiro ligada, mas pelo menos comigo e com quem eu vi, eu acho que ela não volta. Agora, tem torcida, tem o povo querendo esquentar, tem o que ela fala que a gente não vê, disse Juliette

“Mas também o povo lá fora faz muito isso: ‘Vamos mandar esse aqui embora agora porque se não o povo não manda de novo’. O povo lá fora faz isso e eles sabem que a gente mandaria a Karol de novo no próximo paredão ou em outros”, argumentou a líder.

FONTE: TV & FAMOSOS

Comentarios