Pedro Manso tem complicações em cirurgia e precisa retirar um rim

O humorista Pedro Manso passou por uma cirurgia na última quinta-feira (7) e retirou o rim direito.

Desde o começo do ano, ele tem retirado cálculos renais e enfretado obstrução na uretra. Apesar de tentar salvar o órgão, complicações em procedimentos feitos no começo da semana levaram a essa decisão extrema da equipe médica.

Manso continua internado no hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte. Anteriormente, ele realizava o tratamento no Nossa Senhora da Conceição, em Três Passos (RJ), que não teve condições e estrutura para dar prosseguimento ao tratamento.

Aos 47 anos, ele é considerado um dos melhores imitadores do Brasil, com passagens pelo SBT e Record TV. Entre os famosos imitados por Manso estão Faustão, Maguila, Cid Moreira e Galvão Bueno.

Atualmente, atua no Programa do Ratinho e também no Domingo Legal, ambos da emissora de Silvio Santos.

FONTE: FAMOSOS E TV/R7

Comentarios