Pedro decide, Fla vence o Voltaço e sai na frente nas semis do Carioca

O Flamengo venceu o Volta Redonda neste sábado (1) pela partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca 2021. O Rubro-Negro ganhou do Voltaço por 3 a 0, com dois gols do artilheiro Pedro, que agora tem 6 gols na competição. Destaque para Michael, que foi o garçom da noite com duas assistências para o centroavante.

Os dois time se enfrentam no próximo sábado (8), no Maracanã, pela partida de volta das semifinais. Com o resultado de hoje, o Volta Redonda precisa vencer por até 4 gols de diferença para se garantir na final.

O primeiro tempo foi de imposição do Flamengo. O Rubro-Negro era melhor na partida e chegou de forma mais perigosa quando Everton Ribeiro carimbou atrave do goleiro Andrey. O camisa 7 recebeu de frente para o gol, mas finalizou com a perna ruim e a bola saiu pela linha de fundo após acertar o poste.

No início da segunda etapa, o Fla finalmente mostrou a que veio. A dobradinha Michael e Pedro fez um estrago na defesa do Voltaço, com dois gols em um intervalo de 3 minutos. No primeiro gol, Michael fez jogada sensacional pela direita, passando fácil por dois marcadores e encontrando Pedro, sozinho, que dominou com tranquilidade e tirou do goleiro Andrey.

No segundo gol, Vitinho achou Michael em profundidade, mas dessa vez pela esquerda. O atacante disparou na ponta e cruzou rasteiro para Pedro, mais uma vez, finalizar com liberdade e ampliar o marcador.

O segundo gol foi uma pintura. O Flamengo desperdiçou uma chance no contra-ataque, mas teve tranquilidade para chegar ao gol do Volta Redonda. Diegou achou Arrascaeta com um lindo passe por cima, o uruguaio ganhou do zaga adversária e com outro toque de muita categoria encobriu o goleiro Andrey. A bola encontrou Pedro, livre, que só completou para o fundo das redes.

O Volta Redonda volta a campo só no próximo sábado (8), às 21h05, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. Já o Rubro-Negro tem um compromisso no meio da semana com a LDU, na terça-feira (4), pela fase de grupos da Copa Libertadores, às 21h30.

O Campeonato Carioca tem transmissão exclusiva da Record TV na televisão aberta para o Rio de Janeiro e outras 26 praças, com jogos sempre às terças-feiras, 21h30, e aos sábados, às 21h.

