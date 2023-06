Pedido o afastamento do presidente do Boi Garantido

O Conselho Fiscal do Garantido pediu ontem (21) o afastamento do presidente do bumbá, Antônio Andrade.

O colegiado alega falta de prestação de contas e a crise porque passa o boi da Baixa do São José, que já ameaçou não ir para arena por falta de verba.

Além da pressão nas instâncias internas do bumbá, Antônio Andrade também deverá sofrer pressão externa.

É que desde ontem há movimentações torcedores para denunciarem ele à Justiça, pedindo seu afastamento da presidência.

Sem crédito

O problema é que o Garantido, segundo a diretoria do boi, não tem recursos para fechar suas contas para a disputa.

Mas o mais grave disso é que Andrade perdeu a confiança de patrocinadores e fornecedores para fazer novas despesas.

Para piorar, a chantagem feita por Antonio Andrade na segunda-feira de não levar o boi para a disputa só agravou a situação e agora ele precisará se retratar da ameaça.

