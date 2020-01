Pedágio Ambiental distribui mudas no Nova Cidade

A Prefeitura de Manaus levou nesta quarta-feira, 29/1, o projeto Pedágio Ambiental, do Programa Arboriza Manaus, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), ao conjunto Nova Cidade, na zona Norte. O projeto realiza distribuição gratuita de mudas de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais, em diferentes áreas da cidade, com doação itinerante quinzenal, em uma localidade diferente a cada 15 dias, e todos os sábados durante as edições da ação itinerante Prefeitura + Presente.

Este ano, atendendo orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto, a distribuição de mudas será fortalecida com a finalidade de envolver ainda mais a população com as ações de arborização e paisagismo da cidade. Cada pessoa pode levar até cinco mudas. Nesta quarta-feira foram distribuídas 600 mudas.

Junto com as mudas, a população recebe também material informativo sobre como cultivar as plantas e a importância da arborização urbana. “Além de embelezar a sua casa com o verde das árvores e se beneficiar dos seus frutos, as pessoas passam a tomar conhecimento também acerca dos benefícios ambientais da arborização, como a melhoria da qualidade do ar e o conforto térmico proporcionado pela sombra das copas”, explica o diretor de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, Deyvson Braga, lembrando que, com as doações, as pessoas podem fazer também canteiros com mudas ornamentais e medicinais.

A dona de casa Maria Suely Neves de Souza, 64, moradora do Nova Cidade, escolheu mudas de espécies medicinais para levar para casa. “Tudo que tem a ver com a saúde da gente me interessa. Poder levar para casa mudas de plantas e árvores que dão frutos e que ajudam a manter nossa saúde é tudo de bom. Eu adoro ter na minha casa”, afirmou.

O representante comercial Eduardo Santiago, morador do Tarumã, passava pelo local e se surpreendeu com o pedágio. “Muito legal essa iniciativa da Prefeitura de Manaus. Se todo mundo na cidade pudesse pegar mudas e levar para casa, seria maravilhoso”, afirmou ele, que disse já possuir espécies frutíferas e uma horta em casa.

