Peão paraense é o campeão do rodeio da 36ª Expopin

Natural de Novo Progresso, no Estado do Pará, Welison Barros França, de 28 anos, ganhou o primeiro título de montaria em touros da carreira na 36ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin). A grande final ocorreu na arena do rodeio na Pista de Apresentação Osmar Faria, no Parque de Exposições Agropecuárias Luiz Lourenço de Souza, na noite deste domingo, 27/11. O peão campeão da Expopin monta desde os 18 anos.

Organizada pela JR Companhia de Rodeio, contratada pela Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), a disputa reuniu 15 competidores de cinco estados: Paraná, Mato Grosso, Pará, Roraima e Amazonas. Para se consagrar vencedor pelo tempo de permanência de oito segundos sobre o animal e com domínio de apenas uma mão de equilíbrio, cada peão é avaliado, com atribuições de notas de 0 a 100 pontos.

O juiz de rodeio Ronaldo Bentes, de Rondônia, destaca o trabalho criterioso para a definição do campeão de montaria em touros. “É muita pressão para a gente, ficamos pensativos, não podemos errar em nenhum detalhe. Na hora de lançar a nota, temos que calcular muito o grau de dificuldade do peão, se o boi pulou muito ou não. O rodeio foi muito bom, de alto nível, aqui em Parintins”, explica.

Welison Barros França ressalta a conquista do primeiro lugar no rodeio na 36ª Expopin. “Primeiramente colocamos Deus na frente, porque sem ele nós não somos nada. Agradeço à oportunidade da Cia JK de Rodeio e do Juan Rolon. A dificuldade, a batalha, foi grande. Lutamos, Deus é grande, é maior, eu acredito nele, e conseguimos vencer. Temos que ter muita habilidade, bastante treino, cabeça firme e estarmos focados”.

A companhia JR Cia de Rodeio participou pela quarta vez de evento agropecuário promovido pela APP desde 2019. Em uma articulação do presidente Telo Pinto, o proprietário da companhia e locutor de rodeio, Juan Rolon, selecionou uma boiada de excelente qualidade com 15 touros acima de 800 quilos. Um público de 15 mil pessoas assistiu às três noites de rodeio, nas arquibancadas, mesas e camarote.

