PC tenta localizar dois envolvidos nos atentados ocorridos no AM

Felipe Lima Machado Monteiro, 28, e Rafael Rodrigues de Oliveira, 36, ambos envolvidos nos ataques ocorridos em Manaus e coordenados por uma organização criminosa, na madrugada do dia 6 de junho deste ano, estão sendo procurados. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem dos criminosos.

Os criminosos foram alvos da operação ‘Coalizão pelo Bem’, deflagrada na sexta-feira (18/06), que cumpriu mandados de busca e apreensão em nome de pessoas ligadas aos atos criminosos. Durante a ação policial, ocorrida no Amazonas e no Rio de Janeiro, cinco indivíduos foram presos, porém Felipe e Rafael não foram encontrados.

Disque-denúncia

Quem tiver informações acerca da localização dos criminosos, pode entrar em contato pelo 181, disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informações da assessoria

