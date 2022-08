PC procura padrasto suspeito de cometer feminicídio contra a enteada, no Jorge Teixeira

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), busca informações sobre o paradeiro de Carlos Alberto Paula Soares, de 36 anos, que está sendo procurado pelo feminicídio de sua filha adotiva Jhenyffer Vitória Magno Soares, que tinha 15 anos. A vítima foi morta ontem (1°/08), com vários golpes de arma branca na região do pescoço, na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, o homem era ex-companheiro da mãe da vítima, e está sendo procurado pela autoria da ação criminosa.

“Pedimos às pessoas que tiverem conhecimento sobre o paradeiro do indivíduo, que entrem em contato com as nossas equipes policiais para que o infrator seja localizado e preso. Contamos com a colaboração de todos para que mais este crime brutal seja elucidado”, afirmou Cunha.

Denúncias

Quem tiver informações sobre Carlos Alberto deve entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, o disque-denúncia da DEHS, ou pelo o 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou o delegado.