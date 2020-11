PC prende dez pessoas e desarticula laboratório de drogas no Alvorada

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe de investigação do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), deflagrou, nesta segunda-feira (09/11), por volta de meio-dia, operação policial que culminou na prisão de dez pessoas, na apreensão de uma adolescente de 17 anos e nadesarticulação de um laboratório de drogas no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

Na ocasião, foram apreendidas 2 mil trouxinhas de cocaína, 2,5 quilos da mesma substância ilícita, material para preparo e embalo dos entorpecentes, R$ 1,7 mil em espécie, além de dois veículos modelo Ford Fusion e Renault Logan.

O balanço da ação foi apresentado, nesta segunda, durante coletiva de imprensa, às 16h, no prédio do 18° DIP, na avenida Chico Mendes, bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial, as investigações iniciaram em torno de indivíduos que vendiam entorpecentes no bairro Novo Israel.

“As investigações avançaram e conseguimos identificar Lúcio Jander Lima Prestes, 41, conhecido como ‘Davizão’, que é o líder do grupo criminoso. Sendo assim, passamos a monitorar a casa dele e nesta segunda, verificamos que ele receberia esse material ilícito, que seria comercializado na cidade”, explicou Cunha.

A autoridade policial informou que todos os presos fazem parte da mesma família e, para despistar as investigações, eles utilizam, na casa, a fachada de uma estamparia. Porém, no local, funcionava o laboratório de drogas. “Chegamos lá no momento em que eles estavam separando o material ilícito. Vamos dar andamento às investigações para descobrirmos a procedência dessas drogas e para onde seria enviada”, enfatizou ele.

Prisões – Durante as diligências, foram presos Ana Carolina Lima Dourado, 32; Carlos Ribeiro, 22; Franklin Diorich, 25; Lázaro Gentil Prestes Junnio, 51; Lúcio Jander Lima Prestes, 41; Luiz Filipe Freire Figueiredo, 24; Renato Cesar Branches Pereira, 27; Rodrigo de Souza Cavalcante, 23; Zadia Maria Prestes Andrade, 50; e Zaila Maria Lima Prestes, 45. Também foi apreendida uma adolescente de 17 anos.

Procedimentos – Os dez indivíduos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Ao término dos trâmites cabíveis, eles serão levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça. Já a adolescente foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria

