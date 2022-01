PC apreende mais de 600Kg de drogas em operação no interior

Mais 600kg de drogas foram apreendidas por equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) na manhã deste domingo (09). A apreensão ocorreu no município de Santa Isabel do Rio Negro.

Os 600kg se somam às 2 toneladas de drogas apreendidas em operação do DRCO, realizada ontem, na Marina do Davi, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

As duas apreensões totalizam 3,1 toneladas de entorpecentes, que estão avaliados em aproximadamente R$ 24 milhões. Ainda na operação, sete pessoas foram presas. Carros e embarcações também foram apreendidos pela Polícia Civil.

Ainda não há informações qual o destino das drogas, se viriam para Manaus e abasteceriam o mercado ou se iriam para outro Estado. A Polícia Civil deve repassar mais informações sobre a operação nesta segunda-feira (10).

*Com informações do PMS