PC-AM procura suspeito de praticar golpes de estelionato em filas de caixas eletrônicos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), procura Heider Figueiredo de Araújo, investigado por envolvimento em diversos golpes de estelionato praticados em filas de caixas eletrônicos de supermercados em Manaus.

No sábado (6) e domingo (7), dois indivíduos identificados como Antônio Aguinaldo Vieira Araújo, 50, e Gilvan Alves Lima, 36, que atuavam juntamente com Heider, foram presos no bairro Vila da Prata, zona oeste da cidade.

Quem possuir informação sobre o paradeiro de Heider Figueiredo de Araújo, pode entrar em contato pelo número (92) 98514-5048, disque-denúncia do 23° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Além disso, qualquer pessoa que tenha sido vítima de crime assemelhado deve procurar o 23º DIP para proceder ao reconhecimento dos suspeitos.