PC-AM divulga imagem de homem procurado por envolvimento em homicídio de vereador

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita ampla divulgação da imagem de Ewerton Silva de Jesus, 24, conhecido como “Esquilo”, por envolvimento na morte do vereador do município de Tabatinga, Olímpio Guedes Olavo Júnior. A vítima tinha 30 anos, e o crime ocorreu no dia 12 de maio de 2022, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, a vítima foi atingida a tiros quando retornava de uma lanchonete por ocupantes de um veículo, que fugiram em seguida.

“No decorrer das investigações, chegamos à identidade de três envolvidos, sendo dois deles Casemiro Igor Barreto Bezerra, 30, e Hudison Andrade Guerreiro, 28, já presos pela equipe da especializada, agora seguimos em busca de Ewerton”, disse Cunha.

Denúncias

Quem tiver informações acerca da localização de Ewerton deve entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

“A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.