PC-AM alerta população para golpes relativos aos “valores a receber” do BC

O Banco Central (BC) liberou, no dia 14 de fevereiro, uma consulta denominada como “valores a receber”, que possibilita a verificação de algum dinheiro acumulado em bancos brasileiros, esquecidos pelos usuários. Em virtude disso, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) alerta a população para possíveis golpes envolvendo esse mecanismo e dá dicas de como não ser vítima delas.

De acordo com o delegado Reinaldo Figueira, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), antigamente, havia um programa denominado “Registrato”, com a mesma finalidade que os “valores a receber”, entretanto, a política foi alterada devido a uma série de registros de ocorrências de crimes cibernéticos.

“Os infratores clonaram esse programa, para que a população recebesse uma mensagem dizendo que para receber a quantia pendente, deveria colocar outros dados pessoais. Nessa ocasião e, em posse dessas informações, eles aplicavam uma série de golpes”, explicou o delegado.

Com a nova atualização e para evitar o crime, o usuário pode solicitar a verificação dos valores de forma exclusiva, no site valoresareceber.bcb.gov.br, colocando apenas o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a data de nascimento. O titular ressalta que apenas essas informações são necessárias, portanto, qualquer outro dado solicitado não deve ser fornecido.

“Somente através do site do Banco Central é possível consultar se existe algum dinheiro. Caso haja o pedido de mais informações, fique alerta. Saia do site, para evitar que os infratores não depositem um programa espião”, disse a autoridade.

Reinaldo esclareceu que não existe um perfil de pessoas alvos do crime. Qualquer um que usa o meio virtual está propício a cair nos golpes, porém, esses métodos usados podem ser evitados.

“Normalmente eles lançam diversos links através de e-mails, redes sociais e SMS, colocando palavras chaves que chamem a atenção do usuário como: ‘Você pode ter um valor a receber, clique aqui e descubra’. A população precisa atentar para esses esquemas”, explicou o delegado.

Penalidade

Este golpe está tipificado no artigo 171 do Código Penal Brasileiro (CPB), como estelionato. A pena varia de 4 a 8 anos de prisão.

Disque-denúncia – Caso você já tenha sido vítima desses golpes, deve registrar o BO por meio do site da Delegacia Virtual (Devir), no endereço eletrônico clicando aqui, e anexar as provas (prints, boletos falsos e outros documentos) necessárias para que assim possam iniciar as investigações.

A Dercc está localizada nas dependências da Delegacia Geral (DG), na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

░░ Com assessoria ░░