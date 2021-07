Paulo Betti pede Dadá Coelho em casamento durante manifestação

O ator Paulo Betti, 68, fez um pedido de casamento à atriz Dadá Coelho, 46, durante manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Rio de Janeiro, neste sábado (3).

O casal, que está junto desde 2016, marcou presença no ato e publicou diversas fotos do dia, inclusive uma anunciando a nova etapa do relacionamento.

A humorista de “A Culpa É da Carlota”, do Comedy Central Brasil, falou sobre o pedido em seu Twitter. “Meu ‘conje’ @paulobetti3 me pediu em casamento na manifestação. Eu falei que a minha vida toda foi um ensaio para encontrá-lo.”

A reprise da novela “Império”, da TV Globo, trouxe lembranças a Betti, que interpretou o blogueiro Téo Pereira. “Tem gente que não acredita que eu não sou gay”, disse em entrevista recente ao F5, do site da Folha de S.Paulo.

Ele relembra que teve receio de interpretar um personagem LGBTQIA+ de forma estereotipada e acabar não contribuindo para um debate mais amplo sobre a causa. Porém, após conversar com um primo, que é homossexual, a preocupação se atenuou.

FONTE: FOLHPRESS

Comentarios