Paulo André, Arthur Aguiar e Douglas Silva são os finalistas do ‘BBB 22’

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL) — A final do “BBB 22” (TV Globo) está definida: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os três brothers que vão subir no pódio da temporada do reality global.

Ao longo de quase 100 dias de programa, o trio se destacou dentro e fora da casa, conquistando fãs (e também haters).

Confira a trajetória dos confinados:

Arthur Aguiar

Com o apoio de sua padaria — como são chamados os fãs do ator —, e também de sua mulher, a empresária e ex-BBB Maíra Cardi, Arthur chegou à final após enfrentar seis berlindas — incluindo o paredão falso da edição —, ser líder uma vez e anjo três vezes.

Favorito ao prêmio na enquete do UOL, Arthur foi um dos protagonistas da maior rivalidade da edição: o ator x Jade Picon, atrito que acabou com a eliminação da influenciadora no sétimo paredão.

Relatando ter jogado sozinho em diversas ocasiões e conversando diretamente com seus fãs, Arthur teve alguns brothers para chamar de aliados durante sua trajetória — mesmo que por pouco tempo —, como Gustavo, Lucas e os brothers do grupo Disney (Douglas, Paulo André, Pedro Scooby e Tiago Abravanel).

Arthur também chamou atenção por sua comilança, especialmente com pães, e, já no último mês, pelo tempo que passa dormindo — segundo o ator, seu sono é uma fuga emocional.

Douglas Silva

O “filho” de Regina Casé chega na final como um dos nomes da edição que mais faturou prêmios — Douglas chegou a ganhar dois carros no programa.

O membro do grupo Disney já começou sua trajetória criando uma polêmica: o ator foi o primeiro a ser líder e criou um grupo vip só de homens, o que desagradou muitos.

D.G tentou fugir de conflitos, mas não conseguiu: o carioca chegou a viver atritos com Rodrigo Mussi e com as comadres, grupo formado por Jessilane, Linn da Quebrada e Natália.

O ator vai subir ao pódio após ter enfrentado sete paredões, ter sido líder duas vezes e conquistado a prova do anjo uma vez.

Paulo André

Um dos destaques do atletismo brasileiro, o velocista chega à final após enfrentar cinco paredões e ser um dos brothers que mais ganhou provas na casa.

P.A foi líder três vezes, anjo duas vezes e, ao lado de Pedro Scooby, seu principal amigo e aliado na casa, se tornou quase imbatível nas disputas — principalmente as que envolviam resistência e agilidade.

Ao longo de sua trajetória, o atleta teve um affair com Jade Picon, uma relação de altos e baixos com as comadres — grupo formado por Jessilane, Linn da Quebrada e Natália —, e um fã-clube crescente fora da casa.