Patrícia Poeta teme demissão após sucesso de colegas no ‘Encontro’

Patrícia Poeta não estaria conseguindo aproveitar suas férias do “Encontro” após descobrir o sucesso que suas substitutas, Tati Machado e Valéria Almeida, estão fazendo na sua ausência. De acordo com um colunista, Poeta estaria o tempo todo mandando mensagens para a equipe da produção pedindo feedbacks do trabalho das colegas e ficando frustrada com o fato da audiência se manter a mesma – ou até maior – no período em que se encontra fora do programa matinal.

De acordo com informações publicadas pela coluna Erlan Bastos, do Em Off, nesta segunda-feira (10), a titular do “Encontro” estaria desesperada após ver que o público adorou o entrosamento e a leveza das apresentadoras que a substituíram na atração. Na web, muitos espectadores estão elogiando o trabalho da dupla, assim como a produção do programa.

Mas, tentando achar argumentos para se provar melhor do que Tati e Valéria, Patrícia estaria o tempo todo rebatendo os elogios feitos pela equipe do “Encontro” nos bastidores da Globo. De acordo com o portal, a apresentadora estaria rebatendo frequentemente os elogios recebidos pelas colegas, tentando achar algum defeito, problema ou algo negativo para falar sobre as duas.