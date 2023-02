Patrão toca fogo em marido de funcionária

Celso Edgar da Silva é suspeito de atear fogo e matar Fabrício Alves de Araújo, marido de uma funcionária dele, em Mauá, na Grande São Paulo. O crime aconteceu na manhã de sexta-feira (24) e teria sido motivado por causa de uma discussão um dia antes, entre Celso e o casal, que questionou um desconto de R$ 120 no pagamento dela.

A Polícia Civil de Mauá pediu à Justiça a prisão temporária de Celso, que fugiu após atear fogo em Fabrício.

Uma câmera de segurança registrou o crime. A vítima deixava a esposa no trabalho, de carro. Celso se aproxima com um produto inflamável em um copo e joga contra Fabrício. Desesperado, ele saiu correndo do veículo em chamas. O criminoso foge em seguida, de carro.

Fabrício teve queimadura em 80% do corpo. Ele foi socorrido ao Hospital Nardini, mas não resistiu aos ferimentos.