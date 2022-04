Pastor Valdemiro Santiago faz apelo aos fiéis para pagar funcionários

O pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial, usou parte de sua pregação do último domingo 3 para pedir dinheiro a seus fiéis a fim de pagar os salários dos funcionários.

A solicitação ocorreu no dia em que o jornalista Ricardo Feltrin, do UOL, informou que há chance de os trabalhadores da TV Mundial deflagrarem uma nova greve contra atrasos salariais.

“Eu quero chamar a igreja para trazer uma cartinha domingo para mim e junto colocar uma oferta para a obra, para o pagamento dos funcionários”, disse Valdemiro em um trecho do culto de domingo. “Mas eu quero a igreja unânime com uma oferta de 100 reais. Tem que ser a igreja inteira – se for um, ou dez, ou vinte ou mil, não quero.”

O líder religioso ainda afirmou que “você que está com aluguel atrasado, desempregado, no aperto, deve ser o primeiro a tomar posse”.

De acordo com o UOL, o Sindicato dos Radialistas de São Paulo acusa Valdemiro de “retaliar” pessoas que aderiram às duas últimas greves. Demissões recentes também contribuíram para dificultar ainda mais a relação entre os funcionários e a empresa. Procurada pelo veículo, a Igreja Mundial não se manifestou.

Fonte: Carta Capital