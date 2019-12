Pastor morre eletrocutado durante pregação, na zona leste

O Pastor de uma igreja evangélica de Manaus, Marcos Antônio Lourenço de Araújo, 46, morreu na noite desta quinta-feira (26) vítima de choque elétrico. Ele levou uma descarga elétrica do microfone que segurava quando estava no culto em uma igreja que fica na Rua Francisca Mendes, Bairro Colônia Antonio Aleixo, Zona Leste.

De acordo com a irmã da vítima, Gerlania Lourenço, 36, por volta das 19 horas, Marcos estava pregando no templo quando começou a chover. Durante a pregação ouve uma descarga elétrica e o microfone que ele segurava foi atingido. Marcos caiu no chão desacordado. A esposa da vítima tentou socorrer o Pastor, mas também foi vítima de choque elétrico.

O pastor ainda foi levado ao Hospital Chapot Prevost, que fica na Rua Getúlio Vargas, no bairro Colônia Antônio Aleixo, mas não resistiu e morreu na unidade hospitalar. O Instituto Médico Legal foi ao local remover o corpo.

Por ACRÍTICA

Comentarios