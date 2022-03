Pastor é preso suspeito de agredir e explorar sexualmente adolescente em Manaus

Um pastor, 46, foi preso suspeito de agressão, importunação sexual e ameaça contra uma adolescente de 14 anos dentro de um carro na Avenida Laguna, bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus, no domingo (27). Segundo a vítima, ela foi obrigada pelo pastor a manter relação sexual com um outro homem.

De acordo com os militares que atenderam à ocorrência, por volta das 2h30, eles foram acionados por um motoqueiro, que relatou ter visto na Avenida Laguna, uma garota no interior de um veículo Corolla, de cor prata, chorando e fazendo sinais pedindo ajuda.

Quando a viatura chegou próximo ao carro, a menina correu e se abrigou dentro de uma lanchonete. Na abordagem, o condutor do veículo, se apresentou como pastor, e em sua posse, a polícia encontrou a quantia de R$ 28 mil, que o suspeito confidenciou ser o dízimo de sua igreja.

A equipe policial informou também, que a adolescente relatou que havia sofrido agressão física e psicológica por parte do pastor, exibindo marcas em seus braços. Além de ter sido obrigada a manter relações sexuais com outro homem.

A vítima e agressor foram conduzidos à Delegacia Especializada de Combate à Crimes Contra Mulher (DECCM).

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

