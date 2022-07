Passaporte brasileiro é o 19º melhor no mundo em mobilidade

O passaporte brasileiro ocupa a 19ª posição no ranking mundial de mais “poderosos do mundo”. O levantamento é da consultoria Henley & Partners, que analisa anualmente o número de destinos que os donos dos documentos podem acessar sem a emissão de um visto prévio.

No total, o passaporte brasileiro permite a entrada em 170 países, como Argentina, Bahamas, França, África do Sul e Peru. O México foi a última nação a exigir a emissão do visto para os viajantes brasileiros. O documento pode ser retirado por meio eletrônico ou presencialmente em consulados.

O passaporte japonês, por sua vez, ocupa o topo do ranking global desde 2019. Até o momento, o documento possibilita visitar 193 países sem visto prévio, tendo um país a mais em relação ao ano passado. Já os países Singapura e Coreia do Sul ficaram empatados na segunda colocação, com 192 nações.

Por outro lado, nações como Síria, Iraque e Afeganistão ocuparam as últimas posições do levantamento, com 30, 29 e 27 destinos permitidos sem a emissão de visto, respectivamente.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking:

1º Japão (193 destinos);

2º Cingapura e Coreia do Sul (192 destinos);

3º Alemanha e Espanha (190 destinos);

4º Finlândia, Itália e Luxemburgo (189 destinos);

5º Áustria, Dinamarca, Holanda e Suécia (188 destinos);

6º França, Irlanda, Portugal e Reino Unido (187 destinos);

7º Bélgica, Nova Zelândia, Noruega e Estados Unidos (186 destinos);

8º Áustria, Canadá, República Tcheca, Grécia e Malta (185 destinos);

9º Hungria (183 destinos);

10º Lituânia, Polônia e Eslováquia (182 destinos);

11º Estônia, Letônia e Eslovênia (182 destinos);

12º Islândia (180 destinos);

13º Malásia (179 destinos);

14º Liechtenstein (178 destinos);

15º Chipre e Emirados Árabes Unidos (176 destinos);

16º Chile, Mônaco e Romênia (174 destinos);

17º Bulgária e Croácia (173 destinos);

18º Hong Kong (171 destinos);

19º Argentina e Brasil (170 destinos);

20º San Marino (169 destinos).