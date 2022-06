Passageiros da linha 215 são feitos reféns no Japiim

MANAUS — Mais de 30 passageiros do ônibus da empresa Vega, linha 215, ficaram reféns de um assaltante que usou um pistola para intimidá-los e obrigá-los a lhe entregar dinheiro e celulares.

A ação criminosamente aconteceu por volta das 7h30 deste sábado (11), na avenida Rodrigo Otávio, quando a maioria das vítimas estava indo para os seus trabalhos, mas que depois do assalto foram parar na delegacia.

De acordo com o motorista do coletivo, José Neuton Soares Beltrão, o criminoso entrou no ônibus na Avenida Rodrigo Otávio, no Japiim. Bem vestido, passou pela catraca e pagou a passagem normalmente. Foi até os fundos do veículo e de lá anunciou o assalto. “Ele apontava a arma para as pessoas e pedia dinheiro e o celular “, contou uma passageira.

Depois de ter recolhido o que queria, o homem desceu do ônibus e saiu andando normalmente e entrou nas matas da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

De acordo com o motorista, só neste ano ele já sofreu três assaltos dirigindo o ônibus da linha 215. Os assaltos acontecem sempre na avenida Rodrigo Otávio e os ladrões fogem sempre para as matas da UFAM. O assalto de hoje foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Fonte: A Crítica