Passageiro é picado por escorpião durante voo da Gol

Um passageiro de um voo entre Campinas (SP) e Fortaleza (CE) foi picado por um escorpião dentro do avião na noite desta sexta-feira (8). O caso foi confirmado pela companhia aérea neste sábado (9). De acordo com a Gol, o cliente foi atendido por equipe médica após o pouso no aeroporto da capital cearense e, sem apresentar sintomas, foi liberado.

O fato ocorreu durante o voo G3 9185, que decolou do Aeroporto de Viracopos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o escorpião que teria picado o passageiro. Em nota, a companhia aérea informou que realizou um reforço da dedetização da aeronave após o episódio e que está em contato com o cliente para oferecer o suporte necessário. “A Companhia está surpresa com o ocorrido e acredita que o animal possa ter sido transportado, acidentalmente, em alguma mala de mão, já que seus procedimentos diários de sanitização são bastante rigorosos e a dedetização das aeronaves é realizada periodicamente, em curtos intervalos de tempo, como parte da rotina mandatória de manutenção”, disse a empresa. Veja nota na íntegra: “A GOL informa que, durante o voo G3 9185 (Campinas – Fortaleza), realizado ontem (8), um passageiro relatou ter sido picado por um escorpião encontrado no compartimento de bagagens. A Companhia está surpresa com o ocorrido e acredita que o animal possa ter sido transportado, acidentalmente, em alguma mala de mão, já que seus procedimentos diários de sanitização são bastante rigorosos e a dedetização das aeronaves é realizada periodicamente, em curtos intervalos de tempo, como parte da rotina mandatória de manutenção. A empresa ressalta que, prontamente, ofereceu assistência médica ao Cliente, que não apresentou sintomas e foi liberado do posto médico. Em função do ocorrido, a GOL informa que já realizou um reforço da dedetização da aeronave”. FONTE: G1

