Passageiro agride comissários em voo e é preso ao assento com fita adesiva

Um homem de 22 anos foi preso por agredir e assediar três comissários de bordo em um voo de fim de semana da Filadélfia a Miami, da companhia aérea Frontier Airlines. Na ocasião, Maxwell Berry foi preso com fita adesiva a seu assento para ser contido.

Ele foi detido no último domingo (1), mas o caso só foi divulgado nesta terça-feira (3). Segundo relatos, ele teria socado um comissário no rosto, apalpado os seios de outra comissária e as nádegas de um terceiro. Segundo o jornal New York Times, a Frontier Airlines disse que os comissários de bordo seriam “dispensados ​​de voar” enquanto investigava.

Mais tarde, a companhia aérea informou que a licença remunerada estava alinhada com “um evento dessa natureza”. A Associação de Assistentes de Voo disse que o encontro foi mostrou as hostilidades enfrentadas pelas tripulações das companhias aéreas desde o afrouxamento das restrições de viagem, postas em prática devido à pandemia do coronavírus.

Em um vídeo, obtido por várias emissoras de televisão, Berry xingou repetidamente outros passageiros e a tripulação, e disse que seus pais valiam “dois milhões de dólares”, o equivalente à cerca de R$ 10 milhões na cotação atual.

O Departamento de Polícia de Miami-Dade identificou Berry, que disse em uma queixa ter sido acusado de três acusações de contravenção. Ele foi autuado no Departamento de Correções e Reabilitação de Miami-Dade no domingo e foi liberado mais tarde.

De acordo com a queixa-crime, o problema começou quando o passageiro pediu sua terceira bebida alcoólica e esfregou o copo vazio contra as nádegas de um comissário. Ainda segundo o jornal, Berry teria saído do banheiro sem camisa, após derramar sua bebida, então um comissário disse que ele precisava estar totalmente vestido.

O comissário então ajudou o passageiro a retirar uma camisa de sua bagagem de mão, e ele caminhou pela cabine por cerca de 15 minutos. Segundo a queixa-crime, foi quando ele apalpou os seios de outra comissária, que pediu para ele não tocá-la e se sentar.

Quando outro membro da tripulação se aproximou e pediu várias vezes que ele se acalmasse, Berry deu um soco no rosto dele com o punho fechado. Sara Nelson, presidente da Associação de Assistentes de Voo, disse em um comunicado que o encontro foi uma das piores perturbações vividas pelas tripulações de companhias aéreas neste ano.

“Quando ele se recusou a obedecer após várias tentativas de diminuir a escalada, a tripulação foi forçada a conter o passageiro com as ferramentas disponíveis a bordo. Estamos apoiando a tripulação”, disse Nelson sobre a tripulação ter prendido Berry ao assento com fita adesiva.

“A Frontier Airlines mantém o máximo valor, respeito, preocupação e apoio para todos os nossos comissários de bordo, incluindo aqueles que foram agredidos neste voo”, disse a companhia. “Estamos atendendo às necessidades desses membros da equipe e trabalhando com a aplicação da lei para apoiar totalmente o processo contra o passageiro envolvido.”

Nelson criticou a resposta da companhia aérea, dizendo que “a gerência deve apoiar a tripulação neste momento, não suspendê-la”. Um porta-voz da Administração Federal de Aviação afirmou que a agência investiga todas as denúncias de passageiros indisciplinados, mas que não pode comentar casos individuais.

“As tripulações de cabine são responsáveis ​​por decidir como responder a incidentes com passageiros indisciplinados”, afirmou o porta-voz. Neste ano, a agência já multou diversos passageiros por entrarem em conflito com as tripulações dos voos.

No início de 2021, a Administração Federal de Aviação determinou uma política de tolerância zero para passageiros que interfiram ou agridam comissários de bordo. A multa pode chegar até a US$ 35 mil, cerca de R$ 182 mil, e possível pena de prisão.

