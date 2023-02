Passageiras disputam no tapa assento em voo da Gol

SALVADOR —Uma briga generalizada envolveu passageiros de um voo da Gol que ia de Salvador para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta quinta-feira (2).

A confusão aconteceu antes da decolagem, segundo a companhia aérea. O voo – de número G3 1659 – acabou atrasando cerca de 1 hora.

Vídeos que circulam na internet mostram mulheres trocando tapas, xingamentos e puxando os cabelos uma das outras. Algumas pessoas tentam separar a confusão sem sucesso. Os comissários de bordo intervêm e, mesmo com a ajuda de outros passageiros, não conseguem controlar a briga.

Temos outro ângulo, faltou só a sonoplastia do mestre lenda ícone Rei Carlos Massa, o @ratinhodosbt https://t.co/QqZrF9bwPY pic.twitter.com/n5oEAQxTPj — AEROIN (@aero_in) February 2, 2023

Uma delas chegou a saltar sobre a poltrona para atingir outra passageira. Os envolvidos seriam de duas famílias numerosas que não se conheciam e apenas compartilhavam o voo.

A confusão teria começado após uma passageira solicitar que a outra cedesse seu lugar na janela pois estava acompanhada de uma criança com necessidades especiais.

Questionada pela CNN, a Gol não informou o motivo que provocou a briga generalizada e não deu informações sobre a identidade dos envolvidos.

Nas redes sociais, pessoas que estavam no voo disseram que tudo começou quando a mãe da criança pediu para trocar de lugar com a passageira que estava na janela. A mulher teria concordado, mas, após ocupar outro assento, ligou para o marido reclamando da situação com um xingamento. A irmã da criança ouviu e teria iniciado a briga.

Em nota, a companhia aérea afirmou que “as pessoas envolvidas que protagonizaram a cena de agressão foram desembarcadas e não seguiram viagem” e que “lamenta todo ato de violência e reforça que as ações realizadas pela equipe de tripulantes foram tomadas com foco na Segurança”.