Passageira se joga de ônibus para evitar assalto na Djalma Batista

Uma passageira do transporte coletivo se jogou de um ônibus da linha 422 durante um assalto, na manhã desta quarta-feira (4), na Avenida Djalma Batista, em Manaus. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), a mulher teve ferimentos e foi socorrida.