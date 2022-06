Passageira faz tudo para não perder viagem à Parintins

Está circulando nas redes sociais o vídeo de uma mulher que por pouco não sofreu um acidente tentando entrar num barco. Relatos das postagens disseram que a embarcação tinha como destino o Festival Folclórico de Parintins.

O flagrante registra o desespero da mulher tentando entrar no barco que se afastava do cais do porto de Manaus. Em determinado momento, duas pessoas resolvem ajudá-la a subir na embarcação.

Confira o vídeo:

Ao final, ela conseguiu subir na embarcação e comemorou com os demais passageiros.

