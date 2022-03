Passageira é baleada durante assalto a ônibus da linha 415 em Manaus

Uma passageira (ainda não identificada), foi baleada durante assalto a linha 415 por criminosos que faziam ‘arrastão’ no veículo . O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (15), na Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus.

Segundo informações de uma das vítimas, três homens entraram em uma plataforma localizada na altura do bairro da Paz. Logo em seguida, o trio anunciou o assalto, um dos assaltantes chegou a efetuar um disparo no teto, na tentativa de intimidar as vítimas. Outro, rendeu o motorista do ônibus e o obrigou a desviar a rota para acessar a Avenida Santos Dumont, onde, após roubarem os pertences das vítimas, fugiram por uma área de mata.

A passageira ainda disse que, durante a ação criminosa, um dos assaltantes baleou uma mulher que estava no coletivo indo para o trabalho. A vítima foi socorrida pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A polícia foi acionada, mas os envolvidos no assalto não foram localizados. O caso foi registrado no 17 Distrito Integrado de Polícia (DIP).

As informações são do D24am.