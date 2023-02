Passa de 33 mil o total de mortos por terremoto na Turquia e na Síria

A contagem do número de mortos na Turquia e na Síria, devido ao terremoto, continua crescendo e, neste domingo (12), chegou a 33.179. A ONU (Organização das Nações Unidas) teme que esse número ainda suba para, pelo menos, 50 mil mortes nos próximos dias. Há também milhares de desaparecidos sob os escombros. São 29.605 mortos na Turquia e mais 3.574 na vizinha Síria.

O tremor principal, de magnitude de 7,8, aconteceu na madrugada (horário local) da última segunda-feira (6), com epicentro no sul da Turquia, e atravessou a fronteira, chegando ao norte da Síria. Houve ainda mais de cem réplicas (pequenos terremotos posteriores). Seis dias depois do terremoto, equipes de socorro de diversos países continuam trabalhando incansavelmente na busca por sobreviventes, que continuam sendo resgatados com vida mesmo após mais de 140 horas sob as construções que ruiram.

O terremoto foi o mais intenso na Turquia desde 1939, quando 33 mil pessoas morreram na província de Erzincan (no leste do país).