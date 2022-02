Participantes do BBB 22 são convocados para teste de Covid-19

A Globo continua com as testagens e medidas para determinar se alguém está infectado com Covid-19 dentro do confinamento do Big Brother Brasil. Depois da suspeita de contágio que surgiu por Vyni ter apresentado sintomas da doença, como tosse e febre, a produção alertou os participantes sobre a presença de um médico na manhã desta quinta-feira (3).

Os brothers foram chamados de forma individual. “Se me chamarem, vai ser só para um confere porque já me passaram tudo”, comentou Maria, após avisar Jade sobre o alerta da produção.

Vyni, o pivô das preocupações sobre a doença, comentou: “Mas eu graças a Deus já senti que melhorei, ontem eu quase não tossi tanto”.

Depois de ter sido chamada, Jade explica para os colegas que se trata de um teste e não uma consulta médica. “Se preparem, tá? Fui achando que eu ia ser consultada e na verdade enfiaram dois cotonetes em cada nariz meu. Nossa, que horrível”, relatou.

“Ah, teste de covid”, disse Maria. “Estou com medo agora porque o único aqui com sintomas de gripe”, comentou Vyni, preocupado.

“Acho que não tem nada, não, a gente não teve contato com ninguém”, disse Brunna, confortando o brother. “Só em prova, né”, comentou Maria.

FONTE: ISTOÉ