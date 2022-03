Parque Municipal do Idoso retoma atividades na próxima semana

A Prefeitura de Manaus iniciará as atividades no Parque Municipal do Idoso (PMI) na segunda-feira, 7/3, para os 570 idosos que participaram do primeiro processo de matrícula no começo de janeiro deste ano. Os alunos serão recebidos com uma acolhida nas salas de aula pela parte da manhã e tarde. O retorno acontece seguindo todas os protocolos de segurança contra a Covid-19, com apenas 50% das vagas, para que haja maior controle, principalmente nas salas de aula, que estará equipada com álcool em gel e o uso de máscaras será obrigatório.

Neste primeiro momento, as atividades oferecidas serão pilates, natação, hidroginástica, ginástica terapêutica, ginástica elaborada, dança de salão, violão, violão avançado, canto, coral Vozes de Ouro, artesanato, oficina da memória e oficina da cidadania.

Além das atividades que já vem sendo oferecidas, o PMI contará com uma novidade: a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) da Fundação Dr. Thomas (FDT) disponibilizará um médico geriatra para atender os idosos do PMI quinzenalmente, para dar orientação, solicitar exames, fazer acompanhamento e oferecer uma melhor qualidade de vida para os frequentadores do Parque.

A gerente administrativa do PMI, Charmênia Sahdo, explica que é importante levar esse atendimento para que haja uma melhor observação da saúde dos idosos, principalmente no momento em que vivemos. “Não se pode negar que ainda estamos em uma pandemia, então pensamos na melhor forma de acompanhar a saúde dos nossos idosos, não só através das atividades físicas, mas também com um profissional”, disse Charmênia.

As oficinas, que serão ofertadas pela Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi) nas dependências do PMI, terão início em abril, seguindo o cronograma: Oficina Exercitando a Memória (40 horas) de 5/4 a 21/6, Jogos e Dinâmicas (20 horas) de 5/7 a 4/8 e Contando Histórias (30 horas), de 16/8 a 6/10.

Segundo Agendamento

O segundo agendamento das matrículas para o segundo semestre de aulas no PMI acontecerá do dia 9 ao dia 11/3 através do portal http://doutorthomas.manaus.am.gov.br ou pelos números de telefone: 98842-1285, 98842-1289 e 98844-5699. Além das atividades já oferecidas no primeiro semestre, o parque também contará com algumas novidades ao longo do ano.

Para os idosos que já frequentavam o PMI, basta apenas apresentar o cartão do PMI 2021 e o cartão de vacinação com comprovação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. No caso de nova matrícula, é necessária apresentação da seguinte documentação: duas fotos atuais 3X4, carteira de vacinação da Covid (as três doses), RG e CPF, comprovante de residência, atestado cardiológico (precisa estar apto para atividades físicas), originais e cópia.

