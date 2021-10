Parque Mosaico contará com UBS

Como forma de alcançar mais de 30 mil famílias residentes na zona Oeste da capital, a Prefeitura de Manaus anunciou, nesta quinta-feira, 7/10, a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tipo 4 no Parque Cidadão, primeira etapa do Parque Mosaico, bairro planejado localizado no Planalto. Durante o evento, o prefeito David Almeida também salientou que a cidade está de portas abertas para novos investidores, garantindo assim empregos, renda e qualidade de vida para a população.

“Esse é um empreendimento particular que vai se tornar, dentro da cidade de Manaus, a segunda maior cidade do Amazonas. Por isso, a prefeitura vai trazer as suas estruturas para cá, até porque temos uma área da prefeitura de 120 mil metros cúbicos. Vamos ocupar todas as áreas com estrutura de saúde, educação, assistência social, segurança e também estruturas administrativas, como a sede de algumas secretarias cuja construção estamos planejando. A primeira a ser construída será essa UBS tipo 4, que é o padrão que estamos implantando na nossa gestão”, enfatizou Almeida.

Com duração de oito meses e o custo orçado em R$ 4 milhões, a UBS também atenderá os moradores residentes em bairros vizinhos, como Ponta Negra, Lírio do Vale e Santo Agostinho.

A UBS terá 1.168,76 metros quadrados de área construída e capacidade para ter quatro equipes de Estratégia Saúde da Família atendendo simultaneamente, sendo um equipamento comunitário completo, com consultórios de enfermagem, médico e odontologia, salas de curativo, de vacina, de coleta de sangue, entre outros.

O chefe do Executivo municipal informou que projetos residenciais como o Parque Mosaico serão apoiados pela Prefeitura de Manaus, visto que eles estão dentro do contexto implementado pela gestão municipal que busca organizar a capital.

“Diferente de outros bairros aonde os serviços da prefeitura só chegaram após a consolidação do espaço, no Parque Mosaico estamos construindo as estruturas da prefeitura para um bairro planejado. No local, temos o que tem de mais moderno no país em relação a habitação. Isso é uma nova Manaus, a Manaus planejada, a Manaus que todos nós queremos. Que mais empreendimentos como esses venham para a cidade, porque vão contar com o apoio da Prefeitura de Manaus, que vai ser a facilitadora dos investimentos. Vamos abrir as portas para que novos investimentos possam vir para a nossa cidade e, assim, sejam gerados novos empregos e renda, para tirar o povo da situação adversa que se encontra.”, afirmou o prefeito.

Paradigma quebrado

Para o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, a Prefeitura de Manaus está quebrando um velho paradigma ao anteceder as demandas e já implementar a solução.

“Estamos mudando o paradigma do planejamento urbano de Manaus. Normalmente, os problemas se instalam e depois vem o projeto, a requalificação urbanística, a infraestrutura, a área de saúde e de educação. O prefeito David Almeida tem um pensamento diferente, a equipe que anda com ele tem esse pensamento diferente. Aqui está se fazendo um novo paradigma. Estamos antecedendo as demandas que teremos. Uma UBS logo estará funcionando e isso vai nos trazer uma tranquilidade para essa população que no final do projeto será em torno de 120 mil pessoas”, ressaltou.

