Parque Cidade da Criança será revitalizado e reaberto no dia 12 de outubro

Fechado desde março de 2020, em razão da pandemia, o parque Cidade da Criança, um dos principais espaços públicos da capital, localizado no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus, será totalmente revitalizado pela Prefeitura do Município. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (21), pelo prefeito David Almeida, que ainda revelou que o espaço será entregue à população em 12 de outubro, Dia das Crianças.

O chefe do Executivo municipal visitou o local acompanhado pelos secretários municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara; de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis; de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira; e da presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida. O gestor garantiu que a reforma será realizada com recursos já existentes em contratos ativos da Prefeitura de Manaus.

“É um espaço que está fechado desde o início da pandemia. Acabei de determinar e orientar que nós queremos recuperar esse parque para entregar no Dia das Crianças. Temos alguns contratos de manutenção vigentes e vamos usá-los para que já no dia 12 de outubro, esse espaço possa ser entregue revitalizado da melhor maneira possível para a convivência de pais e crianças, e de todas as famílias manauaras”, destacou Almeida.

Inaugurado em dezembro de 2011, o parque Cidade da Criança é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). O local ocupa uma área de quase dois hectares e contava com uma praça de alimentação e de jogos, cinema, biblioteca, labirinto, playgrounds, além de trilhas ecológicas, área para plantio de horta e a Vila Feliz, onde estão previstas atividades como noções de trânsito e preservação do meio ambiente.

David Almeida informou que nesta quinta-feira (22), quase cem servidores da Semulsp estarão no local realizando um mutirão de limpeza. Após a ação, engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) farão uma visita técnica como parte do projeto de reabertura do parque.

“Vamos entrar com a equipe da Secretaria de Limpeza Urbana e também uma parte da equipe da Secretaria de Obras, para já iniciarmos os primeiros trabalhos, visando um orçamento para que possamos de fato fazer a reforma completa dessa área”, completou o prefeito.

