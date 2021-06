Parlamentar pede a volta do sistema de câmeras do Ciops em Manaus

Diante da onda de criminalidade em Manaus neste domingo (6), o vereador Rodrigo Guedes (PSC) destacou a importância da reimplantação das câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops) para auxiliar o trabalho policial na capital amazonense.

“Após essa onda de ataques, depredações, nós precisamos reforçar o nosso sistema de monitoramento e segurança. Todos nós, manauaras, lembramos que no passado funcionava a contento o sistema de câmeras do Ciops e aquilo precisa ser triplicado, quadruplicado. Se acontece uma série de ataques ou um crime individual, nós precisamos desse reforço de vigilância, em terminais, vias, parques, praças, reforçado com drones sobrevoando toda a cidade. Podemos fazer o passo a passo do crimes”, destacou o parlamentar.

Guedes explicou que o sistema de câmeras moderno, capaz de realizar reconhecimento facial e identificação de veículos roubados, por exemplo, em diversas áreas estratégicas da cidade, é uma ferramenta de extrema importância para combater a criminalidade e garantir uma maior segurança à população. Por isso, o vereador explicou que seria ideal que fossem instaladas em torno de 10 mil câmeras, para que se saiba tudo o que ocorre em locais públicos como praças e terminais de ônibus.

“O ideal é que Manaus vire uma versão do Big Brother, uma câmera em cada esquina. É necessário que haja o retorno desse serviço, se colocarmos centenas de câmeras espalhadas em locais estratégicos, nós conseguiremos trabalhar para compreender como esses crimes ocorreram e, posteriormente, punir. Esse serviço precisa retornar, é um sistema que funciona no mundo inteiro e precisamos agir com tecnologia”, afirmou.

