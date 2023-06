Parintins passa a ser abastecida 100% pelo Sistema Interligado Nacional

No último sábado (17), os geradores de energia da usina termelétrica localizada na avenida Nações Unidas, área central de Parintins, foram desligados definitivamente. O desligamento marca o abastecimento do município com 100% de energia elétrica oriunda do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Por mais de 50 anos, a Ilha Tupinambarana foi abastecida com energia da termelétrica. Durante esse período, a população enfrentou constantes racionamentos e quedas constantes no abastecimento. Agora, a cidade passa a receber energia oriunda da linha de transmissão conhecida como “Linhão de Tucuruí”, um sonho de mais de 20 anos do povo local.

Com a desativação, o espaço onde funcionava a usina termelétrica passa a ser somente o escritório da Amazonas Energia, empresa responsável pela distribuição da energia elétrica em todo o Amazonas.

A inauguração oficial da rede que liga Parintins ao Sistema Interligado Nacional ocorrerá no dia 14 de julho, em evento promovido no Parintins Convention Center, Centro. O evento contará com a presença de autoridades nacionais, regionais, municipais e do setor privado.

Com informações do PMS