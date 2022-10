Parintins celebra aniversário de 170 anos com shows de Caprichoso, Garantido e Naiara Azevedo

PARINTINS — O aniversário de 170 anos de Parintins foi comemorado na noite do sábado (15), no Bumbódromo, e até mesmo a chuva não intimidou o público que foi prestigiar o evento. A programação organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Semctur), teve como atração principal a cantora Naiara Azevedo.

O prefeito Bi Garcia, acompanhado da primeira-dama e deputada estadual eleita Mayra Dias, e de demais autoridades, cantaram os parabéns para a Ilha Tupinambarana ao ritmo de boi-bumbá e o coro de vozes do público presente.

“Estamos festejando os avanços, as conquistas. Parintins faz o maior festival folclórico do Brasil e que está entre os 10 maiores do mundo, além de ser uma cidade hospitaleira que cresce a cada ano. Somos a quinta economia do estado e somos o melhor município do Amazonas em índice de desenvolvimento humano, o segundo do estado depois da capital. Portanto temos muito a festejar”, disse Bi Garcia.

O prefeito destacou ainda as obras que foram entregues e disse que as ações visam o desenvolvimento da cidade e a melhoria das condições de vida da população.

“Vamos sempre persistir em construir escolas, melhorar salários de professores e melhorar sempre a qualidade da educação. Além disso, entregamos praças, ginásios, tratores para o setor primário, e não tenho dúvida que vamos avançar mais no sistema viário da cidade, em estradas que começam a ser asfaltadas para o escoamento da produção. São obras importantes e vamos continuar trabalhando para melhorar a qualidade vida da população”, ressaltou.

Atrações

A festa contou com apresentações da Banda Kontra Tempo, Meu Xodó, Garantido, Caprichoso e os apresentadores Israel Paulain e Edmundo Oran, acompanhados dos demais itens e, nos intervalos, DJ Ruan Santoz.

Por volta das 02h20, a cantora e compositora de música sertaneja, Naiara Azevedo, iniciou seu show cantando com o público seus maiores sucessos. Em entrevista à imprensa, Naiara falou do retorno a Parintins e da vontade de um dia poder prestigiar o festival folclórico.

“Eu vi que a festa de Garantido e Caprichoso estava uma loucura, grandiosidade depois de dois anos sem a realização. Artistas do Brasil todo prestigiando, achei a coisa mais linda, senti muita vontade de estar aqui presente. Mas eu estou muito feliz pelo convite, pelo retorno, sinal que a gente plantou a sementinha do bem na primeira vinda. Espero que seja tão mais gostoso e tão maior quanto da primeira vez e pretendo retornar todas as vezes que me chamarem”, disse a cantora.

