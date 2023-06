Parintins 2023: Detran inicia ações de conscientização e promove blitz educativa

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) iniciou, neste sábado (24/06), em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), atividades de conscientização e educação visando um melhor tráfego viário durante a realização do 56º Festival Folclórico.

Ao longo de todo o sábado, a instituição organizou trechos da rua Barreirinha e da rua Penetração, mais conhecida como “rua Larga”, ambas localizadas no bairro União.

Parte da rua Penetração recebeu cones de sinalização, e os agentes do Detran-AM orientaram a necessidade de se respeitar as regras e normas de trânsito. Já no trecho da rua Barreirinha, a instituição reforçou a orientação dos condutores com a montagem de uma blitz educativa.

De acordo com Arthur Cruz, coordenador da Fiscalização do Detran Amazonas, o objetivo de ações como esta é promover, diariamente, um melhor fluxo viário e, consequentemente, resguardar a vida de todos. “Iniciamos as atividades de educação no trânsito com a finalidade não de punir, e sim de orientar os proprietários de veículos automotores que conduzam conforme o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”, comentou.

Ainda de acordo com Arthur, a ideia das atividades da instituição ao longo dos dias, é aumentar a sensação de segurança tanto para a população local, quanto para os visitantes que irão chegar na cidade para o 56º Festival Folclórico de Parintins.

Na oportunidade, ele também reforçou orientações importantes com relação ao trânsito. “Condutores de motocicletas façam o uso dos capacetes, fixem a cinta jugular e usem calçados que se firmem nos pés. Aos condutores de quatro rodas, usem o cinto de segurança, respeitem o limite de passageiros e, principalmente, conduzam o veículo de acordo com o limite permitido e quem for beber, não dirija. O trânsito é a nossa cultura e a vida em primeiro lugar”, finalizou.

O Detran Amazonas seguirá em Parintins durante todo o festival folclórico com atividades de orientação e educação do trânsito viário.