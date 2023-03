Parceria entre Prefeitura e shopping leva apresentações de artistas femininas para a zona Norte

A Prefeitura de Manaus, em parceria com shopping Manaus Via Norte, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), levou, nesta sexta-feira, 10/3, oito artistas femininas, de diversos segmentos, para compor a programação da ação “Força Feminina”. A programação aconteceu de forma gratuita, das 9h às 21h, nas dependências do centro comercial, localizado no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da cidade.

O objetivo do projeto, capitaneado pela Manauscult, era facilitar o acesso do público feminino da zona Norte aos serviços públicos na área da saúde, trabalho, inovação e assistência social, e, também, a informações sobre a cadeia criativa e produtiva da música e da arte feita por mulheres em Manaus.

“Nos últimos megaeventos realizados pela gestão David Almeida, aplicamos uma pesquisa no público presente e, dentre os principais pedidos, estava o de levar ações culturais para as zonas periféricas. O que percebemos aqui é que existe, de fato, a necessidade de mais programações como essa que, além de levar cultura e entretenimento, também valoriza o artista local”, disse a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga.

Além das apresentações das artistas femininas, a Manauscult promoveu uma roda de conversa com o tema “Mulheres da Zona Norte na Música & Arte Manauara”.