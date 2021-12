Parceria entre prefeitura e governo garante a reforma de 29 feiras e mercados de Manaus

Após anos de descaso das gestões anteriores com as feiras e mercados da capital, nesta quarta-feira, 1º/12, o prefeito de Manaus, David Almeida, assinou oito convênios com o governador do Amazonas, Wilson Lima, para a reforma de 29 desses espaços públicos contemplados pelo programa de crescimento econômico e social “Mais Manaus”, além da contenção de erosões. Os projetos, na ordem de R$30 milhões, irão beneficiar, em média, 20 mil famílias que trabalham nesses espaços e moradores das áreas que sofrem com erosões.

“Essa solenidade está acontecendo hoje às 6h, aqui na feira da Compensa, e o povo não está acostumado a ver o prefeito e o governador tão cedo já trabalhando, mas foi isso que eles escolheram nas últimas eleições, em 2018 e em 2020. São novos tempos que estamos inaugurando na cidade de Manaus e no Estado do Amazonas. Estamos focados e determinados a mudar a realidade da capital; e esse é o maior convênio, o maior valor, o maior investimento já feito na história para reforma de feiras e mercados. Nós vemos a realidade das nossas feiras da cidade, sabemos que precisamos dar dignidade aos feirantes, pois conhecemos de perto essa realidade, essa é a nossa história, minha, do secretário Renato Júnior e do governador”, enfatizou o prefeito David Almeida.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, salientou os valores que estão sendo investidos na capital, com o termo de intenção, assinado no aniversário de Manaus, na ordem de R$ 580 milhões destinado à prefeitura, para repasse, por meio de convênios, incentivos e tributação, com uma parte disso já entregue para a pavimentação de ruas; além dos R$ 30 milhões assinados nesta quarta-feira, sendo R$ 24 milhões para reforma das 29 feiras e R$ 6 milhões para a contenção de erosões.

“Todos esses valores desses convênios entram em vigor para 2022, e outras questões orçamentárias que precisamos levar em consideração, mas, no total, já nos aproximamos dos R$ 190 milhões, e a prefeitura já deve começar o processo de contratação, seja por licitação ou adesão à ata, para que o trabalho possa ser iniciado nas devidas destinações que os recursos estão sendo repassados. Esse é o caminho que o Senhor tem nos dado para melhorar a vida da população, e essa solenidade, esse lugar, esse horário, é todo muito simbólico e representa o novo momento da política que estamos vivendo”, destacou o governador do Amazonas.

Os projetos, elaborados pelo departamento de Engenharia da Secretaria municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), já estão prontos e aprovados e seguem para licitação, a fim de que as obras sejam iniciadas no começo de 2022. O secretário da pasta, Renato Júnior, destacou que essa é uma medida inovadora, nunca antes vista, mas muito aguardada pelas mais de 20 mil famílias alcançadas direta e indiretamente, com mais de 10 mil permissionários alcançados de maneira direta, trabalhadores das 29 feiras e mercados contemplados.

“A Semacc está sendo valorizada como nunca antes, mais do que isso, o dia de hoje mostra que a cidade está sendo governada pela humildade. São 6h, e o prefeito e o governador estão em uma feira de Manaus, com um dos maiores pacotes de obra que a cidade já viu. São 29 feiras contempladas, das 43 que existem, e vocês sabem o quanto elas estão abandonadas, com seus telhados quebrados, estruturas abandonadas. Faremos o que tiver que fazer para as pessoas de Manaus voltarem a frequentar as feiras, e os feirantes sejam mais valorizados”, ressaltou o titular da Semacc.

Reformas

Oito lotes de reformas vão ser atendidos pelo valor conveniado, contemplando as seguintes feiras e mercados:

1. Feira municipal da Compensa

2. Feira Modelo da Compensa

3. Feira municipal do Quarentão

4. Feira municipal do Armando Mendes

5. Feira municipal do Coroado

6. Feira municipal do Jorge Teixeira

7. Feira do Porto da Ceasa

8. Feira municipal do Mundo Novo

9. Feira municipal do Nova Cidade

10. Feira municipal Padre Rogério Ruvoletto

11. Feira municipal da Banana

12. Feira municipal da Panair

13. Feira municipal Manaus Moderna

14. Feira municipal da Japiinlândia

15. Feira municipal do São Francisco

16. Feira municipal Alvorada II

17. Feira municipal Itinerante Prefeito I

18. Feira municipal itinerante Prefeito II

19. Feira municipal do Santo Antônio

20. Feira municipal do São Jorge

21. Feira municipal Polivalente

22. Feira municipal do 40

23. Feira municipal João Sena

24. Feira municipal Alvorada I Ceasa

25. Feira municipal da Glória

26. Feira municipal da Banana – Setor Eduardinho

27. Mercado municipal Jorge de Moraes

28. Mercado municipal Dorval Porto

29. Mercado municipal Maximino Correa

