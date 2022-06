Parceria entre Prefeitura e Fundação Telefônica Vivo beneficiará 53 escolas com maletas de produtos digitais

MANAUS — A Prefeitura de Manaus recebeu 53 maletas que fazem parte do programa “ProFuturo Aula Digital”, na manhã desta terça-feira, 21/6, que serão entregues a 53 unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizadas em todas as zonas da cidade. As maletas funcionam de forma off-line e cada uma contém dez tablets, um projetor, um notebook e um projetor.

A Semed é parceira da fundação desde 2017, ano em que a rede municipal de educação foi pioneira no Brasil em aula digital. A titular do órgão, a professora Dulce Almeida, falou que com mais esse recurso pedagógico, a educação pública de Manaus segue o caminho para chegar no topo do ensino no Brasil, que é uma das metas do plano de governo do prefeito David Almeida.

“Essa parceria promove condições para que o professor possa dar uma boa aula e que nossos alunos tenham contato efetivo com a tecnologia. Dessa forma, a educação municipal só cresce. Com isso estamos no caminho certo para alcançar o topo do ensino no Brasil, uma das metas do prefeito David”, relatou a secretária.

O diretor da Escola Municipal Nestor Nascimento, Antônio Jesus, representou os demais diretores que também receberão as maletas. A unidade funciona nos três turnos e atende mais de 800 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Esse material vai potencializar as aulas em todos os conteúdos. Isso é um grande passo para toda a comunidade escolar, já que estamos localizados em uma área periférica da cidade. Nossos alunos estão sendo beneficiados com esse projeto, que no futuro pode mudar a realidade deles”, comentou o gestor.

Entregas

A entrega das maletas começa na tarde desta terça-feira e, de acordo com o chefe da Divisão de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) da Semed, Tiago Pereira, até a primeira quinzena de julho, as 53 unidades receberão o material.

“Até a primeira quinzena de julho, todas essas escolas receberão as maletas, que são um laboratório itinerante. Nenhuma zona ficará de fora. Só na zona rural, 18 unidades serão beneficiadas”, disse Tiago.

Parceria

O ProFuturo é um programa de educação global e tem como marca registrada combinar a formação técnico-pedagógica de educadores e gestores, com conteúdos e recursos tecnológicos que permitem a personalização da aprendizagem em sala de aula, contando com o projeto Aula Digital, que incorpora a inovação nas escolas por meio da tecnologia e de novas metodologias de ensino e aprendizagem.

Atualmente, na Semed, o ProFuturo conta com o apoio de 7 mil profissionais que atendem estudantes em 313 unidades de ensino. “Nós entregamos o material e oferecemos formações aos professores para que eles sejam multiplicadores na utilização desses recursos pedagógicos disponíveis pelo programa. Todo material disponível nos tablets estão de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, comentou a gerente de Projetos Educacionais da Fundação, Karina Daidone.