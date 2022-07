Parceria entre Prefeitura de Manaus e Estado reestrutura mil ruas em 60 dias

MANAUS — As ações de melhoria da infraestrutura da capital amazonense com a implantação do programa “Asfalta Manaus”, que no decorrer de dois anos vai levar asfalto de qualidade a todos os bairros da cidade, crescem a cada dia e podem ser conferidas pelos moradores das áreas beneficiadas. Em apenas dois meses, a Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo do Amazonas, concluiu mil ruas pavimentadas em diversos bairros.

As vias dos bairros Santa Etelvina, Santo Antônio, Compensa, Parque 10 de Novembro, Tancredo Neves, Planalto, Japiim, Alvorada, Coroado, Nova Cidade, entre outros, já receberam equipes de obras, e muitas delas estavam esquecidas há anos. A população já vive outra realidade com uma mobilidade urbana de qualidade, garantindo trafegabilidade segura para todos. As obras são diariamente fiscalizadas pelas equipes de engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

De acordo com o secretário da Seminf, Renato Júnior, a gestão do prefeito David Almeida veio para fazer a diferença e mostrar que o poder público, quando quer, faz com respeito, qualidade, tempo hábil e determinação. Na administração passada, que durou oito anos, a Seminf executou a pavimentação asfáltica em pouco mais de 800 ruas, e a atual, em dois meses, já realizou mil pavimentações, mostrando o compromisso do atual prefeito.

“O prefeito David é um homem do povo, de hábitos simples e que soube politicamente buscar parcerias em benefício de todos. Junto com o governo do Estado, houve a parceria certa. Juntos, governo e prefeitura, em dois meses, pavimentaram mil ruas, o que mostra o compromisso de ambos, visto que, a gestão passada em oito anos, pavimentou apenas 800 vias. Quando vi esse levantamento, não acreditei, mas comprovadamente é uma realidade. Então, estamos no caminho certo, vamos chegar muito rápido às 10 mil ruas, fruto de compromisso e muito trabalho”, enfatizou Renato.

Planejamento

Mais de 500 máquinas, um efetivo de mais de 600 servidores, além de toneladas de massa asfáltica são empregados na execução das obras. As equipes trabalham com a fresagem das vias, retirando o asfalto desgastado, aplainando as vias e aplicando o novo asfalto.

Ainda de acordo com Renato Júnior, as obras envolvem todos os servidores da Seminf, o empenho em atingir a meta motiva cada servidor, que tem se dedicado diariamente ao serviço.

“As habilidades das equipes técnicas de engenharia e convênios foram determinantes para que os recursos fossem canalizados em tempo hábil. Mas o envolvimento de todos da Seminf é notório, do protocolo aos serviços gerais, todos têm importante colaboração, e juntos vamos alcançar as metas”, conclui o secretário municipal de Infraestrutura.